ماجواير يكشف عن أصعب 6 أشهر في مسيرته

تحدث هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، عن فترة صعبة عاشها مؤخرًا بسبب موجة سخرية واسعة طالت أداءه داخل وخارج الملعب.

وقال ماجواير، خلال ظهوره في بودكاست "ريو ميتس": "مررت بستة أشهر سيئة، وكل ما كان على الإنترنت يتعلق بي؛ مقاطع فيديو لتمريرات خاطئة أو لقطات تنتشر بهدف جذب المشاهدات".

وأضاف: "أتقبل النقد البنّاء من اللاعبين أو النجوم السابقين، لكن الأمر تجاوز ذلك وأصبح هدفه فقط المشاهدات والمتابعات".

وتابع المدافع الإنجليزي: "أصعب لحظة كانت عندما سخرت مني الجماهير خلال مباراة اسكتلندا عند دخولي أرض الملعب، ربما اعتقدوا أنها مزحة، لكن الأمر خرج عن حدود المزاح، وقتها أدرك الجميع أن الوضع أصبح مبالغًا فيه، وقد تلقيت بعدها الكثير من الدعم من أشخاص تواصلوا معي، وكنت ممتنًا لذلك".

يذكر أن ماجواير انضم إلى مانشستر يونايتد في 2019 قادمًا من ليستر سيتي، ويستعد حاليًا برفقة فريقه لمواجهة أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.