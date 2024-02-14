تقرير أوكراني: إصابة سفينة روسية إثر استهدافها بمسيرات في البحر الأسود

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن هجوما بطائرات مسيرة في شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود، التي ضمتها روسيا في 2014، ربما أصاب سفينة إنزال روسية وأغرقها.



واستشهد موقع "يوكرينسكا برافدا" الأوكراني بمصدر لم يفصح عنه في جهاز المخابرات العسكرية (اتش يو ار)، قال إن أسطول البحر الأسود الروسي قد يكون تعرض لهجمات بطائرات مسيرة.



وقال الموقع الإخباري إن سفينة الإنزال الروسية قيصر كونيكوف قد تكون دمرت بشدة، وغرقت.



ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.



ولم يصدر بيان رسمي عن أوكرانيا في هذا الشأن.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى إسقاط ست مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل.