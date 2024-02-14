مسئولون: وفاة شخص وإصابة 5 بعد اصطدام سيارة بمستشفى في ولاية تكساس الأمريكية



ذكرت السلطات الأمريكية، أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون، على الأقل، بعد اصطدام سيارة بمستشفى في مدينة "أوستن" بولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

واصطدمت مركبة بغرفة الطوارئ، في مركز "سانت ديفيد" الطبي، بشمال "أوستن"، بعد الساعة الخامسة والنصف بقليل مساء أمس، بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرته شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، نقلا عن كريستا ستيدمان المتحدثة باسم "خدمات الطوارئ الطبية" في مقاطعة "أوستن-ترافيس" في مؤتمر صحفي مساء أمس.

وذكر ثاير سميث، رئيس إدارة الإطفاء في مدينة "أوستن" أنه تم إخراج سائق السيارة، حيث خضع لإنعاش قلبي رئوي، ولكن تم الإعلان عن وفاته لاحقا في موقع الحادث.