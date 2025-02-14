المجموعة العربية بالأمم المتحدة: نريد رؤية ريفيرا غزية ضمن دولة فلسطينية يعترف بها العالم

قال السفير طارق البناي، ممثل الكويت الدائم ورئيس المجموعة العربية بالأمم المتحدة، إن «تهجير الفلسطينيين من غزة هو أمر مرفوض»، مؤكدا أن «المجموعة العربية ترفض ذلك وتعتبره انتهاكا لاتفاقية جنيف التي تنص على منع تهجير المواطنين من الأراضي المحتلة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة: «نحن نثني على مواقف المجتمع الدولي، ونؤكد رفضنا لهذه القرارات سواء كان الأمر يتعلق بتهجير الفلسطينيين، سواء في غزة أو أي دولة أخرى، كما نطالب بوقف إطلاق نار دائم وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم بأمان».

وأكد أن «أي محاولة لتغيير ديموغرافي في قطاع غزة غير مقبولة»، مشيدا بدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهودهم لتذليل العقبات التي تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر.

وتابع : «نحن الدول العربية نريد أن نرى ريفيرا فلسطينية غزية ضمن دولة فلسطينية يعترف بها العالم»، مشيرا إلى أن غزة، مثل أي منطقة في العالم دمرتها الحرب؛ ستتم إعادة بنائها.

وأكمل «تماما مثل أي دولة أخرى دُمرت بعد الحرب، كما حدث في الحرب العالمية الثانية مع مدن مثل ستالينغراد وهيروشيما وناغازاكي، كل هذه المناطق التي دمرت بفعل الحرب، اجتمعت الدول وساهمت في إعادة بنائها، واليوم هي من أفضل المدن في العالم، وهكذا ستعاد بناء غزة».