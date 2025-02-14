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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعات اليومية لعمل المعديات النهرية بنطاق الوحدات المحلية، لضمان التزامها بمعايير السلامة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، تابع اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة المحمودية، المعديات النهرية داخل نطاق المركز، والتأكد من جاهزية معدات السلامة وسريان التراخيص.

وتشكل لجنة برئاسة حامد بيومي، رئيس قرية ديروط، للمرور على المعديات النهرية في نطاق القرية، والتأكد من: سريان التراخيص وجاهزية معدات السلامة، والالتزام بالحمولة المحددة.

وشددت اللجنة على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، مع تحرير محاضر للمعديات غير الملتزمة بالاشتراطات المطلوبة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الميدانية على جميع المعديات النهرية، لضمان تطبيق إجراءات الأمان والحفاظ على سلامة المواطنين.