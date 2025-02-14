الفاتيكان: الفلسطينيون يجب أن يبقوا في أرضهم

أكد أمين سر الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، أن الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى في أرضه، معربا عن رفضه التصريحات الأمريكية بشأن قطاع غزة.

وقال بارولين، على هامش اجتماع لإيطاليا والفاتيكان، "لا ينبغي أن يكون هناك ترحيل" للمواطنين من قطاع غزة".

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى قضية الشرق الأوسط ضمن القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع الثنائي مع الحكومة الإيطالية، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وفي رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، قال بارولين: "يجب أن يبقى الفلسطينيون في أرضهم، هذه إحدى النقاط الأساسية للكنيسة: لا للترحيل"، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من شأنه أن يتسبب بتوترات إقليمية.

وأضاف أن "الحل في رأينا هو حل الدولتين؛ لأنه يعني أيضاً منح أمل للسكان".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه "إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة فهذا أمر رائع"، مضيفا: "نأمل أن تكون لدى البلدان العربية خطة أفضل من نقل الفلسطينيين خارج غزة".

وأشار إلى أنه "من الجيد استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا: "سيتعين علينا في نهاية المطاف أن نعرف ماذا سيحدث في غزة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أن الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة، قائلا: "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية".

وتابع: "أي خطة تسمح لحماس بالبقاء في السلطة ستعيدنا إلى ما كانت عليه الأمور".