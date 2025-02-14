المدعي المستقيل في نيويورك يؤكد للمدعية العامة ثقته بارتكاب العمدة جرائم

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قال كبير المدعين في نيويورك، الذي استقال بعد رفضه إسقاط قضية عمدة نيويورك إريك آدامز، للمدعية العامة بام بوندي إنه "واثق" من أن العمدة "ارتكب الجرائم" في قضية فساد.