 المدعي المستقيل في نيويورك يؤكد للمدعية العامة ثقته بارتكاب العمدة جرائم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المدعي المستقيل في نيويورك يؤكد للمدعية العامة ثقته بارتكاب العمدة جرائم


نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 1:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 1:29 ص

قال كبير المدعين في نيويورك، الذي استقال بعد رفضه إسقاط قضية عمدة نيويورك إريك آدامز، للمدعية العامة بام بوندي إنه "واثق" من أن العمدة "ارتكب الجرائم" في قضية فساد.


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