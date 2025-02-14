المدعي المستقيل في نيويورك يؤكد للمدعية العامة ثقته بارتكاب العمدة جرائم

قال كبير المدعين في نيويورك، الذي استقال بعد رفضه إسقاط قضية عمدة نيويورك إريك آدامز، للمدعية العامة بام بوندي إنه "واثق" من أن العمدة "ارتكب الجرائم" في قضية فساد.