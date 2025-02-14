رئيس تايوان يقترح مبادرة لتعزيز التعاون مع أمريكا في إنتاج الرقائق

اقترح الرئيس التايواني لاي تشينج، اليوم الجمعة، مبادرة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وديمقراطيات أخرى لبناء سلسلة توريد أكثر مرونة، وبالأخص في صناعة إنتاج الرقائق الرئيسية في تايوان.

وكان لاي يرد على تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدور الرائد لتايوان في صناعة أشباه الموصلات.

وفي إحاطة إعلامية في البيت الأبيض، أكد ترامب أمس الخميس على ضرورة عودة إنتاج الرقائق إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن معظم الرقائق يتم تصنيعها في تايوان وبعضها يتم إنتاجه في كوريا الجنوبية. وقال ترامب "نريد أن تأتي تلك الشركات إلى بلدنا بكل احترام".

وتستهدف تصريحات ترامب على الأرجح شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (تي.إس.إم.سي) وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، حيث تقدم رقائق متقدمة لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل آبل ونفيديا.

وفي تايبيه، أكد لاي استعداد بلاده للتعاون وتطوير استراتيجية مربحة للجانبين مع أمريكا.

وقال لاي للصحفيين بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي "من خلال الاستفادة من تكنولوجيات أشباه الموصلات المتقدمة، تسعى تايوان لإقامة تحالف عالمي لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وسلسلة توريد ديمقراطية لقطاعات مرتبطة بالرقائق الأكثر تقدما".