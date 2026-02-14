ميونخ: رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد استمرار طموح ترامب للسيطرة على جرينلاند

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم السبت، إن طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جرينلاند لم يهدأ.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه فرصة الصراع بين أعضاء حلف شمال الأطلسي/ ناتو/ بسبب هذه الجزيرة الشاسعة بالقطب الشمالي، والتي تعد جزءا من مملكة الدنمارك، في الأسابيع الأخيرة، قالت فريدريكسن إن الأزمة لا زالت قائمة.

وأضافت، في كلمتها أمام لجنة منبثقة عن مؤتمر ميونخ للأمن:" اعتقد أن رغبة الرئيس الأمريكي لازالت هي نفسها على نحو الدقة، إنه جاد جدا بشأن هذا الموضوع".

وردا على سؤال من رئيس اللجنة لرئيسة الوزراء عما إذا كان هناك ثمن معين ترغب الدنمارك في الحصول عليه مقابل بيع جرينلاند لترامب، قالت فريدريكسن:" بالطبع لا يوجد". وأضافت" هل بوسعك تحديد ثمن مقابل بيع جزء من إسبانيا؟ أو جزء من الولايات المتحدة؟"

وقالت فريدريكسن" علينا أن نحمي سيادة الدول، وعلينا أن نحمي حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وشعب جرينلاند واضح جدا في هذا الصدد: إنهم لايريدون أن يكونوا أمريكيين".