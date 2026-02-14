تطعيم 189 كلبا ضالا في حملة موسعة بمدينة العاشر من رمضان

أعلن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان عن قيام الإدارة البيطرية بالمدينة، بإشراف الدكتور ماهر سليمان، بتطعيم 189 كلبًا من الكلاب الضالة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة «مصر خالية من مرض السعار 2030».

وتأتي هذه الحملة تفعيلًا لدور مجلس الأمناء بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالعاشر من رمضان، وجهاز المدينة، وجمعيات الرفق بالحيوان، في نموذج يُحتذى به للتكامل بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

ونجحت الحملة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في تحصين عدد (189) من الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وشملت الحملة المجاورات (8، 5، 43، 44، 45، 46، 18، 19)، بالإضافة إلى الحي العاشر (قطاع د) وحديقة الكفراوي.

فيما لم تقتصر الحملة على الجانب الطبي فقط، بل شملت تقديم توعية للسكان بطرق التعامل الآمن مع الكلاب وكيفية الوقاية من المخاطر.

وأكد القائمون على الحملة، أن العمل يعتمد على منهجية علمية تشمل «التطعيم، والتعقيم، والتوعية»، وهي الوسيلة الأنجح للسيطرة على أعداد الكلاب وضمان سلامة البيئة المحيطة دون الإخلال بالتوازن البيئي.

وتستمر فعاليات الحملة خلال الفترة القادمة لاستكمال باقي أحياء المدينة، مع دعوات للمواطنين بالتعاون مع الفرق الميدانية لضمان تحقيق أهداف المبادرة.