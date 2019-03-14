الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ30 عاما أقل قليلا من المتوسط

بعد بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار خلال اليومين الماضيين، أنهت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، سلسلة مزادات لبيع سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث باعت سندات مدتها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أقل قليلا من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 014ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 25ر2 مرة ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 30 عاما في الشهر الماضي بقيمة 19 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 022ر3% ومعدل التغطية 27ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما 30ر2 مرة.

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