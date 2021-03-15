هاني سرحان: اعتمدت على ملفات ومحاضر حقيقية في كتابة الاختيار 2

قال الكاتب هاني سرحان، مؤلف مسلسل الاختيار 2، إن المعالجة الدرامية للملحمة الوطنية في مسلسل الاختيار 2 تمثل تحديًا كبيرًا خاصة بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، ذاكرًا أن المسلسل يعرض بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب منذ عام 2013 وحتى 2020.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن المسلسل يخلد ذكرى العديد من الشهداء، مشيرًا إلى اعتماده خلال كتابة المسلسل على ملفات ومحاضر حقيقية، إضافة إلى تعرفه على قصص الشهداء من خلال مقابلته لأسرهم.

وذكر أنه مكث ما يقرب من 3 أشهر على التحضير لكتابة المسلسل، موضحًا أن المشاهدين سيتفاجئون بدور الفنان أحمد مكي، خاصة أنه لأول مرة يقدم دور أكشن.

وأشار إلى تمكن الفنان أحمد مكي ن أداء مختلف الأدوار، مضيفًا أن المخرج بيتر ميمي اختار من أول لحظة بطلي العمل الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وعن رحيل الفنان هادي الجيار المشارك في أحداث المسلسل، أوضح أن الراحل كان قد صور جزءً كبيرًا من مشاهده قبل وفاته، لافتًا إلى إضافة تعديلات البسيطة على الأحداث.

ولفت إلى استئناف أحمد مكي في تصوير مشاهده بعد تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إصابته لم تؤثر على سرعة سير العمل، لكثرة الأحداث والمشاهد.

وأفاد بأن المسلسل حرص على إبراز دور زوجات رجال الشهداء في الأحداث، متابعًا: «في مساحة كبيرة للدراما وللأحداث الإنسانية».

وطرح المخرج بيتر ميمي، البرومو الخاص بمسلسل «الاختيار 2» المقرر عرضة في رمضان 2021 وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

يذكر أن «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى ، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.