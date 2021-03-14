وكيل تعليم الغربية يتابع الدراسة في مدارس شرق طنطا

تفقد اليوم الأحد، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدارس نواج الابتدائية المشتركة، والمبنى الملحق لها، وسعيد القدح الابتدائية، والملحق عليها مدرسة المرشدي عمر الإعدادية المشتركة بالفترة المسائية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وانضباط الدراسة بها ومتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في اليوم الثاني لانطلاق النصف الثاني من العام الدراسي، ورصد كل التدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها المدارس، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة الطلاب والعاملين والمعلمين بالمدارس.

وهنأ وكيل الوزارة، الطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً ضرورة الاجتهاد في المذاكرة، خاصة وأن امتحانات صفوف النقل ستكون مع نهاية كل شهر بصورة دورية بدءً من مارس الجاري وحتى مايو القادم.

وأثنى "حسن"، على المستوى التحصيلي لطلاب المدارس.

وأكد على مديري المدارس بضرورة متابعة توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب خلال اليوم الدراسي، وفقًا لإحصاء الغياب اليومي، والتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة الوجبة قبل تسليمها للطلاب.

كما أكد ضرورة المتابعة لارتداء الطلاب الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بتوقيع ولي الأمر على إقرارات عدم حضور أبنائهم للمدرسة، لعدم احتسابهم غياب، والذين سيكتفون بالقنوات التعليمية والمنصات الرقمية التي أتاحتها الوزارة.

وأشار إلى ضرورة اهتمام القيادة المدرسية، والمعلمين على متابعة استكمال باقي المناهج الدراسية وفقاً للخطة المنهجية الواردة من الوزارة لكل صف.

كما وجه وكيل الوزارة خلال المتابعة إلى ضرورة الإعلان عن المجموعات المدرسية منعاً لانتشار الدروس الخصوصية خارج المدرسة، وإضفاء إطار تربوي سليم من القائمين عليها في الشرح والتعليم لأبنائنا الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة، بالتواصل مع هيئة الأبنية لعمل فاصل خشبي بين مبنى الإنشاء وفناء المدرسة حرصاً على سلامة التلاميذ، كما أوصى بتكثيف الإشراف بالفناء طوال اليوم الدراسي.

وخلال المتابعة لمدرسة سعيد القدح الابتدائية، والتي يتم بها أعمال صيانة شاملة طيقا للبرنامج الزمنى، تم التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لرفع نسبة الإنجاز والنهو.