ينافس الفنان جمال سليمان في سباق درما رمضان المقبل بمسلسل "مين قال" بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات الشباب.

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأزمات والمشاكل التى يقع فيها الشباب الذين يتخطون أعمارهم سن الـ 18 عاما.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان السوري، نادين، و مجموعة من الوجوه الشابة منهم أحمد داش، و ديانا هشام، إلهام صفي الدين، تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، فكرة وسيناريو مجدي أمين، إخراج نادين خان.

ويجسد الفنان جمال سليمان دور رجل أعمال شهير، وعلى الرغم من انشغاله الدائم بأعماله إلا أنه يحاول الاقتراب من عالم ابنه الشاب لحل مشاكله قبل أن يصطدم بمشاكل جمة.

ومن أبرز تلك المشاكل قضية التعليم، والمشاكل التي يتعرض لها العديد من الشباب في تلك المرحلة خاصة مع غياب دور الأسرة.