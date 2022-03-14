أوكرانيا: الجيش الروسي يعيد تجميع صفوفه لاستئناف الهجوم باتجاه كييف

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إنّ الجيش الروسي يعيد تجميع صفوفه من أجل استئناف الهجوم باتجاه كييف.

ونقلت وسائل إعلام عن هيئة الأركان، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل هجومها باتجاه خاركيف وتسعى لتطويق ميكولايف، مشيرة إلى أن الروس يشكلون مفارز من المرتزقة لتنفيذ أعمال إجرامية، وفق تعبيرها.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.