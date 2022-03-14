نقلت قناة "العربية" عن السلطات البريطانية، قولها إنّ سقوط صواريخ على أراضي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس مستبعدا، مؤكدة أنه سيتم الرد إذا حدث ذلك، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



في السياق، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المسؤول الأوروبي قوله إنّ أولى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أوكرانيا تم إعدادها بأقل قدر من الضرر لأوروبا، وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.



أضاف ميشيل: "قمنا بمعايرة العقوبات الأولى بحيث تكون أكثر إيلاما (للسلطات الروسية) وأقل تأثيرا بالنسبة لنا (الاتحاد الأوروبي).. يجب أن نواصل ضغطنا لتغيير ميزان القوى.. لدينا عقوبات إضافية أخرى في الجعبة".



وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.



وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.