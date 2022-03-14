أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، بتدمير القوات الروسية ما يقرب من 4 آلاف منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن كوناشينكوف قوله اليوم الاثنين، إن 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا توقفت عن العمل منذ بداية العملية التي وصفها بـ"الخاصة".

وأشار إلى تدمير 143 طائرة دون طيار و1267 دبابة ومدرعة و124 قاذفة صواريخ و457 مدفعية ميدانية وهاون، و1028 وحدة آلية عسكرية خاصة، لافتًا إلى إسقاط 4 طائرات دون طيار أخرى أوكرانية، بما في ذلك طائرة بيرقدار مستوردة من تركيا.

وأضاف أن القوات الروسية وصلت إلى خط 5 مناطق سكنية في أوكرانيا، وبلغ التقدم 11 كيلومتراً، ذاكرا أن الطائرات التكتيكية والجيش والطائرات دون طير ضربت 187 هدفاً للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك موقعين للقيادة، ونظام صواريخ بوك-إم1، ومحطة رادار توجيه واستهداف، وراجمتي صواريخ، ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، و31 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.