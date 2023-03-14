تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن "برنامج منح التميز" الذي تطلقه الجامعة لتقديم منحاً دراسية للطلاب المتفوقين في المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية بدءًا من خريف 2023، الاثنين 20 مارس، 2023.



يتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل وماجدة فايق، المدير التنفيذي للشؤون المالية للطلاب والمنح الدراسية.



سيحضر المؤتمر أيضاً طلاب المنح الدراسية الذين سيتحدثون عن تجربتهم ودراستهم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.