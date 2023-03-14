واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، فعاليات الأسبوع المائي لليوم الرابع على التوالي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمياه مارس 2023.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق شملت عدد كبير من الأنشطة والفعاليات، حيث تم تنفيذ ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالعزب، ومتابعة طابور الصباح وندوات وورش رسم وتلوين بمدارس القرية واستكمال دوري كرة القدم.

وأضاف أن قطاع المعامل والجودة أجرى زيارات ميدانية لأخذ عينات من المنازل وتحليلها ومطابقتها بالمعايير القياسية لجودة المياه والتعريف بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول على كوب مياه نظيف.

كما تم تنفيذ دروس دينية تتناول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتحريم التعدي على خطوط مياه الشرب بمساجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد الخليل، بالتعاون مع إدارة الوعظ والإرشاد وأمسيات شعرية بمشاركة قصر ثقافة الفيوم.

وأشار النجار، إلى أن فريق التوعية يواصل تنفيذ حملات طرق الأبواب وتوزيع المنشورات والمطويات التوعوية والتعريف بأهمية القطع الموفرة، والتي من شأنها العمل على توفير من 30 - 50%من كمية المياه المستهلكة.