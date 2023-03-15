الرئيس التونسي لرئيس البرلمان الجديد: نخوض معركة تحرير وطني

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في لقائه رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة بعد يوم من توليه منصبه، إنهما يخوضان "معركة تحرير وطني".

وانتخب النواب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد أمس الاثنين، إبراهيم بودربالة عميد المحامين السابق والداعم لقرارات سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن الرئيس سعيد "نخوض اليوم معركة تحرير وطني.. واجبنا المقدس في أي موقع كان هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في كافة المجالات".

وقال بودربالة فور انتخابه أمس إن البرلمان سيعمل مع الحكومة ورئاسة الجمهورية على بناء "تونس الغد".

ولا يعرف عن بودربالة سجل سياسي بخلاف تقلده لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بين عامي 2019 و2022. واختاره الرئيس التونسي من بين أعضاء اللجنة الاستشارية الموسعة المكلفة بإعداد دستور "للجمهورية الجديدة".

ويقول سعيد الذي عزز من صلاحيات منصب الرئيس حيث بات محور النظام في الدستور الجديد الذي وضعه في استفتاء شعبي مقابل صلاحيات مقيدة للبرلمان، إنه يعمل على محاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.

وتابع سعيد أن تونس اليوم "تتوفر فيها كل مقومات النجاح ويجب أن تتظافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطننا العزيز".

وكانت معظم الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي، وتدابير 25 يوليو، قد قاطعت الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور الجديد.

وتتهم "جبهة الخلاص الوطني" أكبر تجمع سياسي معارض في تونس، سعيد بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ منذ 2011 وتطالب بتنحيه عن الحكم والدفع بحكومة انقاذ تمهيدا لمرحلة انتقالية وإصلاحات دستورية.