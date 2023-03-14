إخماد حريق بعقار في الإسكندرية دون خسائر بشرية

سيطرت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، الاثنين، على حريق نشب بعقار قديم ومهجور "خالٍ من السكان" كائن في ميدان العدوي، منطقة الجمرك، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، وإدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي الجمرك، حول نشوب حريق بعقار قديم.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى تأمين المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية أسباب نشوب الحريق إلى إلقاء جسم مُشتعل، يُرجح أن يكون عُقب سيجارة في ارضية العقار المهجور، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقق.