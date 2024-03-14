إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شمال النقب

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين بعملية «طعن» شمال النقب جنوب إسرائيل، مشيرة إلى تحييد المنفذ.

وقالت مراسلة قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن عملية طعن جندي إسرائيلي جرت خارج مقهى في مستوطنة «بيت كاما» شمال النقب.

وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، أسفرت حادثة الطعن عن 3 إصابات إحداها خطيرة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن «شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في محطة وقود وطعن شابا في الظهر والرقبة».

فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة، وبأن الطواقم الطبية تقدم له العلاج الأولي.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.

وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.