وزير خارجية إسبانيا يشيد بدور مصر وقطر لتحقيق السلام في المنطقة العربية

قال وزير خارجية أسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدعم تأسيس الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف ألباريس خلال كلمة له أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على هامش لقاءه اليوم بالامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الأوضاع الإنسانية في غزة تبقى في حاجة إلى اهتمام دولي، معربا عن رفض بلاده للانتهاكات التي ترتكب في قطاع غزة مؤكدا أنها غير مقبولة على الإطلاق لتعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وبالإشارة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أكد على محورية دورها لملايين اللاجئين، مشيرا أن مدريد قدمت 20 مليون دولار لدعم الوكالة.

كما أشاد ختاما بدور كل من مصر وقطر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق السلام، مؤكدا أن السلام هو الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار ولضمان عدم تكرار ما يحدث مجددا.