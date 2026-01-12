تعزيزات جديدة للجيش السوري تصل إلى دير حافر في ريف حلب الشرقي

أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة «سانا»، بأن تعزيزات جديدة للجيش العربي السوري تصل نقاط الانتشار في دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، وذلك بعد استقدام قوات سوريا الديمقراطية «قسد» لمجاميع إرهابية من PKK وفلول النظام البائد على نفس المحور.

وفي وقت سابق، قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، إنها رصدت وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر.

وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، أن «هذه التعزيزات الجديدة ضمت عدداً من مقاتلي تنظيم PKK الإرهابي، وفلول النظام البائد»، مشيرة إلى أنها «تعمل على دراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري».

واستطردت: «نؤكد أن استقدام تنظيم قسد لمجاميع إرهابية هو تصعيد خطير، وأن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير».

من جهتها، نفت «قسد» إرسالها تعزيزات عسكرية لقواتها إلى جبهة دير حافر بريف حلب الشرقي، مؤكدة عدم وجود تحركات أو تحشدات عسكرية غير طبيعية لتشكيلاتها في المنطقة.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحاتها الرسمية، إن التجمعات التي جرت في منطقة دير حافر «اقتصرت على مدنيين من أهالي شمال وشرق سوريا، وذلك لاستقبال جرحى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية».

يأتي ذلك بعد إعلان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري مساء أمس الأحد، استنفار قواتها بعد رصدها عبر طائرات الاستطلاع، استقدام «قسد» مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر.

وقالت الهيئة إن القوات المسلحة السورية رفعت درجة الجاهزية، وعززت خطوط الانتشار في شرق حلب، تحسبا لأي تطورات ميدانية محتملة، مؤكدة استعدادها الكامل للتعامل مع جميع السيناريوهات حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.