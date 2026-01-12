أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب الكولومبي برايان ليون، قادمًا إلى صفوف الفريق مقابل 3.5 مليون دولار، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وجاء الإعلان عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب صن داونز بلاعبه الجديد برسالة جاء فيها: "برايان ليون ينضم إلى الوطن الحقيقي للأبطال.. فصل جديد يبدأ الآن".

ويُعرف برايان ليون بقدراته الهجومية العالية وسرعته في إنهاء الهجمات، ومن المنتظر أن يشكّل إضافة قوية لخط هجوم صن داونز، الذي يطمح إلى مواصلة هيمنته محليًا والمنافسة بقوة على الصعيد القاري خلال الموسم الجديد.

وينضم المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا إلى كتيبة هجومية تضم عددًا من الأسماء البارزة، أبرزها إكرام راينرز وبيتر شالوليلي وآرثر ساليس، ما يعكس رغبة النادي في تعزيز عمقه الهجومي بأفضل العناصر المتاحة.

وكان ليون قد قدّم موسمًا مميزًا مع فريق إنديبندينتي، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة خلال 48 مباراة خاضها في مختلف المسابقات خلال عام 2025.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة صن داونز لتدعيم الصفوف استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، في إطار سعي النادي للحفاظ على مكانته كأحد أبرز أندية القارة الإفريقية والعودة بقوة إلى منصات التتويج.