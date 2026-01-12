سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت مؤشرات أسواق المال العربية على تباين فى مؤشراتها فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لكل من البورصة المصرية، والبورصة السعودية، وبورصة دبي، بينما تراجعت مؤشرات كل من بورصة أبوظبي وبورصة الكويت.

• البورصة المصرية

أغلقت تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.188 مليار جنيه، وصعد مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 43404.25 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم الإسكندرية للغزل والنسيج مرتفعا بنسبة 17.28% ليغلق عند 12.15 جنيه، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا شركة اتليست بارتنرز ميديل ايست بنسبة 16.67% ليغلق عند 15.25 جنيه.

• بورصة السعودية

فيما أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.28% ليصل إلى 10.745.45 نقطة، بتداولات 5.100 مليار ريال.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم الشركة السعودية للأسماك بنسبة 9.98% ليغلق عند 63.90 ريال، وفي المقابل تصدر سهم المسار الشامل للتعليم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 23.90 ريال.

• سوق أبوظبي المالي

أغلق سوق أبو ظبي المالي على انخفاض هامشى للغاية بنسبة 0.01% عند مستوى 10007.74 نقطة، بتداولات 1.002 مليار درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم شركة اﻻمارات للتأمين بنسبة 8.95% ليغلق عند 7.30 درهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم مجموعة جي أف اتش المالية بنسبة 4.48% ليغلق عند 2.13 درهم.

• سوق دبي المالي



فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.68%عند مستوى 6268.31 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 561 مليون درهم.

وجاء سهم شركة اكتتاب القابضة في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 15% ليغلق عند 50 فلسا، بينما أغلق سهم مجموعة جي إف إتش المالية في الأكثر انخفاضا بنسبة 5.35% عند 2.12 درهم.

• السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على تراجع بنسبة 0.49% عند مستوى 9343.74 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 86 مليون دينار.

وجاء سهم شركة ميزان القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 0.63% ليغلق عند 1.280 دينار، بينما تصدر سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 4.48% ليغلق عند 213 فلسا كويتيا.