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ستولتنبرج: دول الناتو لا تزود أوكرانيا بالذخيرة الكافية

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 9:37 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 9:37 م

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الخميس، بأن دول الناتو لا تزود أوكرانيا بالذخيرة الكافية حيث بدأت تنفد لدى قواتها.

وأضاف ستولتنبرج، أن "حلفاء الناتو لا يمدون أوكرانيا بالذخيرة الكافية وهذا له عواقب في ميدان المعركة كل يوم".

وكان ستولتنبرج يعرض تقريره السنوي عن الناتو، والذي جاء فيه أن الإنفاق العسكري للدول الأعضاء ارتفع بنسبة 11% العام الماضي.

وكان الإنفاق العسكري من جانب دول الناتو، وخاصة في أوروبا، قد انخفض بشكل كبير بعد نهاية الحرب الباردة، ولكن الدول الأوروبية أعادت التسلح في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال التقرير، إن 11 دولة فقط من أصل 31 أعضاء في الناتو حققت هدف إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي.

وأضاف أن أجهزة المخابرات الغربية تقدر، أن عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا تجاوز الآن 350 ألف جندي.

وأوضح ستولتنبرج، أن الهجمات الأوكرانية أغرقت أو عطلت جزءا كبيرا من أسطول البحر الأسود الروسي، متابعا أن أوكرانيا أسقطت في الحرب الجوية طائرات مراقبة روسية عالية الجودة.

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