محافظ مطروح يستقبل قافلة مواد غذائية مهداة من إحدى منظمات المجتمع المدني

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قافلة المواد الغذائية المهداة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بمناسبة شهر رمضان الكريم والمشاركة في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وتضم القافلة 350 كرتونة مواد غذائية كل منها تحوي مكونات غذائية أساسية نحو 10 كجم لكل كرتونة، حيث تم توزيع 100 كرتونة منها على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة سيوة و250 كرتونة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وأكد المحافظ على جهود المشاركة المجتمعية الإنسانية الفاعلة، مع الترحيب بالتعاون المثمر مع محافظة مطروح في المجالات المختلفة لتوفير مزيد من الاحتياجات لأهالي المحافظة خاصة الأولى بالرعاية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.

ووجه المحافظ، التضامن الاجتماعي بتوزيع الكراتين الغذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والدعم بالمحافظة.