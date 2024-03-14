الناتو: أكثر من 350 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الاستخبارات الغربية تقدر عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو أصيبوا في حرب أوكرانيا بما يربو على 350 ألفا.

وشدد ستولتنبرج في بروكسل على أن "روسيا تدفع ثمنا باهظا للغاية مقابل مكاسب هامشية".

وأضاف أن الهجمات الأوكرانية أغرقت، أو أعطبت، جزءا كبيرا من الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا تسقط طائرات استطلاع فائقة تابعة لروسيا في إطار الحرب الجوية.

ويتعذر التحقق من هذه الأعداد من مصدر مستقل. ولم يقدم الجانب الروسي أي معلومات دقيقة عن الخسائر في صفوفه.

وفي الوقت نفسه، ناشد ستولتنبرج الدول الـ 32 الأعضاء بالناتو تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.