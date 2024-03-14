المبعوث الأممي: ضرورة اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، أمس بمجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بناء على طلبهم.

وقال الممثل الخاص على حسابه على منصة "إكس" إن الأعضاء عبروا عن آرائهم بشأن ضرورة إعادة النظر في القوانين الانتخابية كما نشرها مجلس النواب.

وأضاف المبعوث الأممي: شددت مجددًا على ضرورة اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية تشكل أساسا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات طال انتظارها من قبل الشعب الليبي الذي يتطلع إلى مؤسسات شرعية.