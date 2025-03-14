احتفظ نادي الزمالك بلاعبه عمر جابر الظهير الأيمن وأحد قادة الفريق، حتى صيف 2027، بعد إعلان تجديد عقده مع النادي.

ويستمر جابر بقميص الزمالك بعد تجديد عقده – الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي – لمدة موسمين مقبلين داخل القلعة البيضاء.

وفي مسيرته لعب جابر للزمالك على فترتين الأولى قبل أكثر من 12 عاما عندما كان بين ناشئيي النادي وتم تصعيده للفريق الأولن ثم خاض تجربة احترافية في بازل السويسري ومنه إلى لوس أنجلس الأمريكي، قبل أن يعود لمصر من بوابة بيراميدز.

ولعب جابر إجمالا بقميص الزمالك 252 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 29 .

وعلى مستوى الموسم الحالي لعب عمر صاحب الـ33 عاما، 27 مباراة بكل البطولات لم يسجل خلالها أي أهداف لكنه صنع 5 أهداف كان من بينها الهدف الذي سجله الزمالك بمباراة القمة ضد الأهلي في الدور الأول للدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

كما صنع جابر هدف تعادل الزمالك مع الأهلي أيضا في قمة السوبر الأفريقي والذي سجله عمر جابر قبل أن يفوز الأبيض لاحقا بركلات الترجيح.

وفي مسيرته مع الزمالك فاز جابر بالدوري المصري مرة وحيدة في موسم 2014-2015 وكأس مصر 3 مرات، والسوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة وحيدة.