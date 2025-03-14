إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بالسماح بقيود على اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا بالسماح بقيود على حق اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا فيما تدور المعارك القانونية.

وطلبت الإدارة الأمريكية من القضاة تضييق أوامر المحاكم التي يقدمها القضاة الإقليميون في ولاية ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن التي عرقلت الأمر الذي وقعه ترامب بعد بدء ولايته الثانية بفترة قصيرة، في التماسات طارئة تمت أحالتها إلى المحكمة العليا اليوم الخميس.

يشار إلى أن الأمر مجمد على مستوى البلاد. ورفض ثلاثة محاكم استئناف اتحادية مناشدات الإدارة الأمريكية ، من بينها محكمة في ماساتشوستس أمس الأول الثلاثاء.

ومن شأن القرار أن يحرم الأشخاص المولودين بعد 19 فبراير الذين دخل والداهم البلاد بطريقة غير شرعية من الجنسية.