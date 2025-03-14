أرملة حلمي بكر: نقابة المهن الموسيقية رفضت علاجه على نفقة الدولة

تساءلت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن سبب رفض نقابة المهن الموسيقية لعلاج زوجها الراحل على نفقة الدولة في مستشفى القوات المسلحة.

وأشارت خلال برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»، إلى تناقض موقف النقابة، قائلة: «لما هما كانوا قلقين عليه.. ليه رفضوا علاج نفقة الدولة للمستشفى الوحيد التي اشترط العلاج فيها؟».

وتابعت: «ليه النقابة رفضت علاجه بمستشفى القوات المسلحة، وطلبت تحويله للتأمين وقالت مش من حقه يروح مستشفى القوات المسلحة، رغم أن اصدقاءه أصدقاءه أحضروا له قرار العلاج على نفقة الدولة»، على حد قولها.

وأضافت أنها استقبلت الفنانة نادية مصطفى عندما زارت زوجها الراحل حلمي بكر، نافية ما تردد عن منعها من الزيارة.

وأوضحت أنها لم تسمع بتصريحات الفنانة نادية مصطفى حول محاولة زيارتها لزوجها لتجده محبوسا في منزله، مشيرة إلى أن الفنانة نادية مصطفى كانت تأتي لزيارته برفقة أحد المسئولين بالنقابة عن تخليص إجراءات الأوراق للاطمئنان عليه.

وكشفت أنها قدمت بلاغا للنيابة ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين؛ تتهمه فيه بتشويه سمعتها، قائلة إن ذلك كان أثناء حياة زوجها بعد أن طلبت منه أن تأخذ حقها؛ لكنه نصحها بعدم اللجوء للإعلام والتوجه للقضاء.

وأعربت عن حزن أسرتها على فقدان الموسقار حلمي بكر، مشيرة إلى أن وفاته كانت «صعبة جدًا» على الأسرة، على عكس البعض الذين استغلوا الوفاة «للبروباجندا والشهرة»، على حد قولها.