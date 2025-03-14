ارتفع سعر الذهب السوق المحلي بمصر ليسجل مستوى تاريخيا جديدا بدعم من ارتفاع سعر المعدن الأصفر العالمي إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يعتمد محليا في تسعيره حاليا على سعر الأونصة العالمية بشكل أساسي في ظل سعر صرف شبه مستقر للدولار مقابل الجنيه حاليا.

وارتفع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 4220 جنيه للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3618 جنيها وعيار 24 صعد إلى 4822 جنيها، بينما قفز الجنيه الذهب إلى 33760 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجاوز مستويات 3000 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخها، مستفيدة من سلسلة مكاسب تاريخية والإقبال عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوتر التجاري وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية متعددة الجبهات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردّ الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة على الصلب والألمنيوم بفرض ضريبة بنسبة 50% على صادرات الويسكي الأمريكي، ما دفع ترامب إلى التهديد عبر منصة «تروث سوشيال» بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي متماشيًا مع توقعات محللو مجموعة “ماكواري” الأسترالية للخدمات المالية الصادرة الخميس الماضي، والتي رجحت أن يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية — وهو مستوى قياسي جديد — خلال الربع الثالث من العام، مع استقرار متوسط السعر عند 3150 دولارًا خلال نفس الفترة.

من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تأجيج التضخم وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع الذهب إلى تحقيق عدة مستويات قياسية في عام 2025.

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه ملاذ آمن للتحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25%-4.50%.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، عادةً في بيئة تتميز بانخفاض معدلات الفائدة.