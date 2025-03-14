أيرلندا تؤيد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وتدعو لدعم دولي

أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع الإيرلندي سايمون هاريس، عن ترحيبه بخطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي اعتمدتها الدول العربية مؤخرًا.

وقال في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للحكومة الأيرلندية، إن الخطة شاملة وتقدم مسارًا واقعيًا ومستدامًا لإعادة إعمار غزة، مشددًا في الوقت نفسه، على أهمية التركيز بالتوازي على مسار سياسي وأمني قوي؛ يحقق السلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى أن الخطة تلبي مطالب بلاده بضرورة إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، منوهًا في الوقت نفسه، بأن أيرلندا تعارض التهجير القسري للمدنيين في غزة أو احتلال القطاع.

وذكر أن الخطة بحاجة إلى دعم ومساهمة من الدول العربية والمجتمع الدولي ككل، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التجاوب بشكل إيجابي مع الفرصة التي تتيحها هذه الخطة لإعادة إعمار غزة.

وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، فضلًا عن الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة، وتجنب استئناف الأعمال العدائية.

وأكد أن أيرلندا ستعمل بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والإقليميين، لدعم هذه المبادرة في الفترة المقبلة.