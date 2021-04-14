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سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2ر0 % خلال 24 ساعة حتى 0556 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 3ر31 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة المسجل على مدار الأسبوع الماضي، وهو 2ر0 %.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس، بواقع 71ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس الثلاثاء.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 2ر1 % في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى 841 ألفا و 234 حالة إصابة.

وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 90 وفاة.