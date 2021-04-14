الرئيس اللبناني: تنفيذ الإصلاحات لاستعادة الثقة الدولية أولوية عمل الحكومة الجديدة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن أولوية عمل الحكومة الجديدة فور تأليفها، ستكون تنفيذ الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي ومؤسسات وإدارة الدولة، معتبرا أن هذه الخطوات أساسية لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان، ولا سيما ثقة الصناديق المالية التي ستساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط الجنرال مارتن سامبسون والوفد المرافق الذي يزور لبنان للاطلاع على الأوضاع، وبحث التعاون اللبناني - البريطاني في مختلف المجالات، لا سيما المجال العسكري.

وأعرب الرئيس عون عن تقدير بلاده للمساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة إلى لبنان في سبيل تأمين الحدود الشرقية والشمالية (مع سوريا)، وتحديداً لبناء أبراج ومراكز مراقبة حدودية بلغ عددها حتى الآن 79 برجا، إضافة إلى منظومات المراقبة المتحركة والسيارات المصفحة، ودورات التدريب والتخصص.

كما ثمّن المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها المملكة المتحدة في مجال دعم القطاع التعليمي ومواجهة أزمة كورونا والمساعدة على تحمل عبء النزوح السوري وتداعيات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في شهر أغسطس الماضي.