ناسداك يحدد 250 دولارا كسعر استرشادي لسهم شركة كوين بيز لتداول العملات الرقمية

حدد مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا في بورصة الأوراق المالية الأمريكية سعرا استرشاديا لسهم شركة كوين بيز لتداول العملات الرقمية مثل بتكوين وقدره 250 دولارا وذلك قبل الطرح العام الأولي الرسمي للسهم خلال الأسبوع الحالي.

يذكر أن سعر كوين بيز ،أكبر منصة أمريكية لتداول العملات الرقمية، أعلى كثيرا من هذا السعر الاسترشادي قبل بدء تداوله رسميا.

ويقل السعر الاسترشادي الذي أعلنه مؤشر ناسداك أمس الثلاثاء كثيرا عن سعر السهم في التعاملات غير الرسمية والذي بلغ متوسطه خلال العام الحالي 58ر343 دولار للسهم. ويعنى هذا أن القيمة السوقية للشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لا تقل عن 6ر67 مليار دولار.

واستفادت شركة كوين بيز في طرحها العام الأولي من الإقبال القوي على العملات الرقمية خلال الفترة الأخيرة. ويقول محللون إن كوين بيز يمكن أن تحقق قيمة سوقية من خلال هذا الطرح تزيد على 100 مليار دولار.

وتعتزم الشركة طرح 9ر114 مليون سهم على مؤشر ناسداك، على أن يبدأ التداول عليه اليوم الأربعاء بحسب شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية.

يذكر أن كوين بيز ستطرح أسهمها للاكتتاب مباشرة، وهو ما يعني أنه سيتم تسجيل السهم في البورصة بشكل مباشر دون دعم من بنوك الاستثمار ولا تحديد مسبق لنطاق سعري للطرح.

وكانت شركات أخرى في مجال التكنولوجيا مثل خدمة الموسيقى سبوتيفاي وموقع التواصل لأماكن العمل سلاك قد طرحت أسهمها بهذه الطريقة غير المعتادة لكنها أقل تكلفة.

يأتي ذلك في حين ذكرت كوين بيز أن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت حوالي 3ر1 مليار دولار، وهو ما يزيد عن ضعف إيرادات العام السابق. ووصل عدد مستخدمي منصة كوين بيز لتداول العملات الرقمية مؤخرا إلى أكثر من 43 مليون مستخدم.