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روسيا: لم نسجل أي حالة تجلط دموي بعد استخدام لقاح سبوتنيك -V

اللقاح الروسي «سبوتنك V»
اللقاح الروسي «سبوتنك V»
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 5:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 5:08 م

أكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الرعاية الصحية آلا سامويلوفا، أنه لم يتم تسجيل أي حالة للتجلط الدموي بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك -V" الروسي.

وقالت سامويلوفا في تصريح أوردته وكالة سبوتنيك الروسية: "في سياق التيقظ الدوائي، لم نسجل أي حالة من الجلطات الدموية على خلفية التطعيم بلقاح "سبوتنيك -V" أو كانت نتيجة لاستخدامه".

وأوضحت أن عدم وجود مثل هذه الآثار الجانبية تؤكده أيضا وزارة الصحة الأرجنتينية، التي تنشر بيانات عن نتائج التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V".

وتابعت: "التنقية متعددة المراحل للقاح "سبوتنيك -V" باستخدام كروماتوغرافيا عالية التقنية والترشيح الدقيق تستبعد دخول كميات كبيرة من الحمض النووي المتبقي في اللقاح، وهو عامل خطر لتطوير تجلط الدم".

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