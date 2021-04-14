أعربت الفنانة نرمين الفقي، عن سعادتها لردود الفعل الإيجابية على أدوارها في مسلسلي "ضل راجل" و"النمر"، بعد عرض الحلقات الأولى، ضمن السباق الرمضاني 2021.



وقالت "الفقي"، في تصريحات صحفية، إنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "ضل راجل" الذي يقدم بطولته الفنان ياسر جلال، مؤكدة أنها استمتعت بالعمل مع أسرة المسلسل، وتجسيدها لشخصية جديدة عليها كسيدة قعيدة على كرسي متحرك.



وأضافت أنها لم تتوقع ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على شخصيتها بالمسلسل من الحلقة الأولى، مشيرة أنها تفاجأت من حب الجمهور لها على تفاعلهم معها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تلقت العديد من المكالمات من أصدقائها لتهنئتها على الدور.



وتواصل الفنانة نرمين الفقي تصوير مسلسل "النمر"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وتقدم خلال أحداثه دور "شمس الحلق" معلمة في سوق الصاغة.