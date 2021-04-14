فرنسا تبدأ التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون رغم تعليق استخدامه بأمريكا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستبدأ في استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك رغم تعليق استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أتال في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن فرنسا استقبلت أول شحنة من لقاح "جونسون أند جونسون" وتتألف من 200 ألف جرعة، مشيرا إلى أنها وصلت فرنسا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، ويتم حاليا فحصها من الخبراء في فرنسا.

ولفتت الصحيفة -حسب بيانات وزارة الصحة الفرنسية- إلى أن فرنسا تتوقع تلقي 600 ألف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون بحلول نهاية أبريل المقبل.

وتسعى السلطات الفرنسية لتسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا بهدف تلقي 30 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح بحلول منتصف يونيو، بعد تلقيها انتقادات حول بطئ عملية التلقيح.

وأوصت أجهزة الصحة الفيدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بتعليق استخدام جرعات لقاح جونسون أند جونسون بعد أن أصيبت 6 سيدات تحت سن الخمسين بتجلطات دموية نادرة بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح.

جدير بالذكر أن تعليق استخدام جونسون أند جونسون يأتي بعد توقف كثير من الدول الأوروبية استخدام لقاح "أسترازينكا" البريطاني ضد فيروس كورونا، بعد تقارير مشابهة عن إصابات بتجلطات دموية لدى عدد قليل من متلقي اللقاح.