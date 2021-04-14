بريطانيا تعتزم الانسحاب من أفغانستان

أعلنت بريطانيا عزمها سحب جميع قواتها من أفغانستان إثر خطوة أمريكية مشابهة للانسحاب من هذا البلد.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الثلاثاء، إن بريطانيا ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان في أعقاب الخطة الأمريكية لسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا وضعت خططا لتسليم السيطرة على الأكاديمية في العاصمة الأفغانية كابول، حيث تساعد القوات في تدريب الجنود الأفغان.

ويوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان كانوا سيواجهون مهمة صعبة من دون دعم أمريكي بسبب الاعتماد على القواعد والبنية التحتية الأمريكية.

وعدلت الولايات المتحدة موعد انسحاب قواتها من أفغانستان، كاشفة أن الموعد الجديد هو سبتمبر وليس مايو المقبل، ليتزامن مع الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر.

وكشفت إدارة الرئيس جو بايدن أن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان إلى ما بعد الأول من مايو، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب "من دون شروط" بحلول 11 سبتمبر في ذكرى اعتداءات 2001 في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إن الحركة لن تشارك في أي مؤتمر حتى تغادر جميع القوات الأجنبية أفغانستان.