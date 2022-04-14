إيطاليا تسجل 62 ألفا و586 إصابة جديدة بكورونا و155 وفاة

سجلت إيطاليا، 62 ألفا و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 155 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و467 ألفا و395، والوفيات إلى 161 ألفا و187 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 136 مليونا و291 ألفا و669 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.