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تشكيل مباراة البنك الأهلي والاتحاد في الدوري

محمد جلال
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 9:21 م

أعلن كلا من عماد النحاس وخالد جلال المديرين الفنيين لـ الاتحاد السكندرى والبنك الأهلي، تشكيل المباراة التي تجمعهما على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة، مروان عطية، صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي وبواتينج

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أحمد ياسين،إسحاقو يعقوبو، أسامة إبراهيم وعاصم صلاح

خط الوسط: محمود سيد،أحمد سعيد،محمد حامد عيسى ومحمد دبش

خط الهجوم: ناصر منسي وفادي فريد


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