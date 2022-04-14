حماس تستنفر الفلسطينيين للمشاركة في جمعة فجر حماة الأقصى

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني، إلى النفير في جمعة "فجر حماة الأقصى" دفاعًا عن القدس والأقصى، وإفشالًا لمخطط "ذبح القرابين" فيما يُسمى عيد الفصح.

واستنفرت الحركة، في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية، "جماهير شعبنا المجاهد، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرّحال في (فجر حماة الأقصى)، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، غدا الجمعة، دفاعًا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغوّل المستوطنين".

ودعت حماس إلى "إفشال خطط تدنيس الحرم فيما يسمّى ذبح القرابين".

وكانت الرئاسة الفلسطينية والفصائل بما فيها حركة حماس، حذرت أمس الأربعاء من مغبة السماح للجماعات الاستيطانية بتقديم قرابين الفصح اليهودي (يبدأ يوم الجمعة القادم ويستمر أسبوعا) في المسجد الأقصى.