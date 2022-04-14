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بيّن تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن روسيا تشن هجمات متكررة وعشوائية على مراكز مدن في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وذكر التقييم، أن بلدات كراماتورسك وكوستيانتينيفكا قد تكون أهدافا روسية لمستويات مماثلة من العنف.

واعتبر التقييم أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الثلاثاء تعكس اهتمامه المستمر بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية.

وكان بوتين قال: "هدفنا الرئيسي مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به، والعمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر".