خروج طفلين مصابين بعقار الورديان المنهار في الإسكندرية من المستشفى

علمت "الشروق" بخروج طفلين من مصابي العقار المنهار، والكائن في 59 شارع عبيد حسن التلعفري سابقًا، المتفرع من شارع البُهيقي، خلف شارع شجرة الدُر، منطقة الورديان، اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، فيما لا تزال السيدتان خاضعتان للعلاج وإحداهما حالتها خطيرة.



وطلبت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، تحريات المباحث حول الحادث، وأمرت بالتحفظ على ملف العقار بالحي لبيان ما اتخذ بشأنه من قرارات وإجراءات، مع توقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا للتصريح بدفنهم، ومدها بالتقارير الطبية لحالة المصابين، وسماع أقوال شهود العيان، والتأكد من سلامة العقارات المجارة.



وانتشل فريق الإنقاذ 6 ضحايا وهم: "السيد.م"، وشهرته "إسلام"، 38 عامًا، و"أحمد.ر"، 13 عامًا، و"سامي.م"، 62 عامًا، من سكان العقار، و"سعيد.إ"، 40 عامًا، وشقيقاه التوأمان "محمد، وأحمد"، 36 عامًا، نقاشين، كانوا يعملون بأحد شقق في الطابق الأول علوي من العقار، وتم نقلهم إلى المشرحة.



واستخرجت قوات الحماية المدنية 5 أفراد على قيد الحياة، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وهم: "سحر.م"، 36 عامًا، و"ياسين.ال"، 8 أعوام، وشقيقه "يونس"، 5 أعوام، و"عزيزة.ج"، 70 عامًا، و"حميده.أ"، 45 عامًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، عدة إخطارات من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وإدارة الحماية المدنية، وغرفة عمليات حي غرب، تفيد ورود عدة بلاغات من الأهالي لشرطة النجدة، حول انهيار كلي لعقار قديم في نطاق حي غرب.



وبانتقال الأجهزة الأمنية، والتنفيذية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله؛ وقطع المرافق، حرصًا على حياة المواطنين، حيث تبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.



وأفاد شهود عيان للشرطة، أن العقار المنهار سقطت منه شرفة أحد الطوابق نهارًا، ثم انهار كُليًا منتصف الليل، فيما كشف الفحص الأولي لملف العقار عن صدور قرار هدم له حتى سطح الأرض حمل رقم 105 لسنة 2018، دون أن ينفذ، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.