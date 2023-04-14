تحرير 12 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا فى مجال المخابز على النحو التالى: ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر، ومخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 33 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع، ومخبز قام بتجميع كمية من الدقيق قدرها 5 شكائر لتحقيق أرباح غير المشروعة وتم التحفظ علي الدقيق واتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، وضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.