رئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة يدعو المسيحيين الفلسطينيين للمشاركة في سبت النور

دعا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث رئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، المسيحيين الفلسطينيين؛ للتوافد إلى كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، للمشاركة في فعاليات سبت النور.

وقال ثيوفيلوس- في تصريح صحفي- إن هذا العيد هو عيد القدس، ويتوافد الناس إلى كنيسة القيامة من كل مكان، لأن وجودهم مهم في القدس، للحفاظ على مقدساتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض العراقيل والقيود والتضييقات على القدس المحتلة، مع اقتراب سبت النور، وعيد الفصح المجيد، الذي يصادف، بعد غد الأحد.