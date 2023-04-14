انتشلت قوات الإنقاذ البحري التابعة لإدارة الحماية المدنية، بالتنسيق مع غواصين الخير في الإسكندرية، اليوم الجمعة، جثة شاب يدعى "أحمد.ع.ش"، 16 عامًا، بعد العثور عليه عالقًا بين الصخور منذ 6 أيام.



وكان الشاب تسلل إلى مياه البحر أمام الحاجز الثالث الممتد ما بين شارع 1 وشارع 27 من شاطئ النخيل، المغلق بقرار من النيابة العامة منذ عامين، وجرفته الأمواج إلى صخور الحاجز الرابع، وتأخر العثور عليه إثر ارتفاع الأمواج، حيث تعرضت الإسكندرية لحالة من الطقس المضطرب خلال الأيام الماضية.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارين من مأمور قسم شرطة أول العامرية، ومدير إدارة الحماية المدنية، يفيدان ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغًا من الأهالي بغرق شخص في مياه البحر بشاطئ النخيل.



وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، وسماع أقوال شهود العيان أن الغريق مُقيم في شارع السفن، منطقة العامرية، وأراد الاستحمام في مياه البحر، إثر التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية -عند نزوله- فجرفته أمواج البحر لأعماقه.



يذكر أن شاطئ النخيل التابع لمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، كان قد صدر قرارًا من النيابة العامة، ومجلس الوزراء بغلقه، قبل عامين، إثر تكرار حوادث الغرق فيه سنويًا بأرقام وصلت إلى 11 مواطنًا في يوم واحد خلال شهر يوليو من عام 2020 واستمرت أعمال البحث عن أحدهم لأكثر من شهر.



ويُشار إلى أن محافظة الإسكندرية أعلنت قبل أيام طرح شاطئ النخيل "كحق استغلال" في مزايدة علنية موعدها 19 أبريل الجاري، برسم تأمين 3 ملايين جنيه، تمهيدًا لإعادة فتحه الصيف القادم، بعد غلقه لأكثر من عامين بسبب تكرار حالات الغرق فيه، وسحب تخصيصه الذي بلغ 1700 متر من جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني، إثر قرار لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللجنة المشكلة من وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية.